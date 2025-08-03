Из-за сошедшего селя на Кубани пришлось перекрыть федеральную трассу М-4 «Дон»

На трассе М-4 в Краснодарском крае произошло ЧП: из-за схода селя на проезжую часть движение автомобилей было временно остановлено. Об этом сообщила госкомпания «Автодор» в своем Telegram-канале.

Отмечается в заявлении компании, что сход селевых масс на проезжую часть дороги М-4 «Дон» случился вечером в субботу, 3 августа, в районе 1414-го километра в направлении Джубги.

«В Краснодарском крае произошёл сход селевых масс на проезжую часть дороги М-4 «Дон» в районе 1414-го километра в направлении Джубги. Движение транспорта в настоящий момент перекрыто», — говорится компании.

Информация о пострадавших и повреждённых данных не сообщается. Продолжительность блокировки движения на участке трассы М-4 не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае из-за ливней произошло обрушение автомобильного моста.