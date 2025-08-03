Оперштаб: в Горячем ключе после непогоды рухнул пролет автомобильного моста

В результате сильных дождей в Горячем Ключе на Кубани обрушился пролёт автомобильного моста, расположенного в районе села Фанагорийское. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Инцидент случился неподалёку от населённого пункта Фанагорийское. Жертв и пострадавших нет. В оперативном штабе сообщили, что в Горячем Ключе уровень воды в реках постепенно снижается.

«Произошло обрушение пролёта автомобильного моста. Водителей и пассажиров 15 автомобилей, которые не могут переправиться через реку, перевезут вброд на автомобилях высокой проходимости после спада уровня воды», — говорится в сообщении.

В Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что, по информации Гидрометцентра, в регионе в воскресенье до конца дня, а также ночью и утром в понедельник ожидаются грозы, сильные дожди с градом и шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 22 м/с. Существует вероятность возникновения смерчей над морскими акваториями. На небольших реках возможны резкие подъёмы уровня воды, местами превышающие критические отметки.

Ранее сообщалось, что под Туапсе затоплены после выхода Дефани из берегов затоплены десятки домов.