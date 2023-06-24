Из здания Минобороны России выбегают люди в военной форме

Безопасность

Фото: [©Наталия Селиверства/РИА Новости]

Значительное число людей в военной форме выбегают из здания, принадлежащего Министерству обороны РФ на Фрунзенской набережной в столице.  Об этом сообщают «Народные новости» со ссылкой на соцсети.

Отмечается, что здание покидают на автотранспорте и пешком, причины не объясняются, как и пути их следования.

Добавляется, что в оборонном ведомстве также не комментируют ситуацию.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Вооруженные Силы РФ ударили ракетами по его тыловым лагерям.

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