Из здания Минобороны России выбегают люди в военной форме
Фото: [©Наталия Селиверства/РИА Новости]
Значительное число людей в военной форме выбегают из здания, принадлежащего Министерству обороны РФ на Фрунзенской набережной в столице. Об этом сообщают «Народные новости» со ссылкой на соцсети.
Отмечается, что здание покидают на автотранспорте и пешком, причины не объясняются, как и пути их следования.
Добавляется, что в оборонном ведомстве также не комментируют ситуацию.
Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Вооруженные Силы РФ ударили ракетами по его тыловым лагерям.