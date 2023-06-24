Из здания Минобороны России выбегают люди в военной форме

Значительное число людей в военной форме выбегают из здания, принадлежащего Министерству обороны РФ на Фрунзенской набережной в столице. Об этом сообщают « Народные новости » со ссылкой на соцсети.

Отмечается, что здание покидают на автотранспорте и пешком, причины не объясняются, как и пути их следования.

Добавляется, что в оборонном ведомстве также не комментируют ситуацию.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Вооруженные Силы РФ ударили ракетами по его тыловым лагерям.