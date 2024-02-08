«Избежать наказания не удастся»: зачинщикам драки на складе Wildberries в Подмосковье грозит депортация

Работники склада Wildberries в Электростали устроили массовую драку. Как удалось выяснить журналистам, потасовка началась после замечания бригадиров одному из сотрудников.

Отмечается, что 13 самых активных участников драки уже задержаны. Их проверяют на факт наличия миграционных документов и постановки на воинский учет.

Юрист Алла Георгиева пояснила, что за побои обычно полагается административная ответственность.

«Это может быть штраф в размере 5-30 тыс. рублей, арест до 15 суток или обязательные работы до 120 часов. Но если причинен вред здоровью, наказание будет более суровым и будет зависеть от тяжести вреда. Не исключена и гражданская ответственность — возмещение ущерба, ведь причиненный вред полностью лежит на его причинителе. Если выяснится, что у сотрудников склада проблемы с миграционным законодательством, нарушителям грозит депортация», — рассказала юрист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Причины драки, по мнению эксперта, могут быть самыми разными.

«Сложно ответить, кто и зачем начал эту потасовку. Некоторым людям найти повод для драки очень просто: не так посмотрел, ответил или что-то сделал — получи. Нужно знать ситуацию. Возможно, кого-то «задели» ранее, вот и решил человек «припомнить». А возможно, что происходящее — просто стечение обстоятельств. Но здесь избежать наказания не получится, так как участие в драке — это уже побои, за это наступает ответственность, как и за нарушение миграционных норм», — подытожила юрист.

Ранее мы сообщали, что сгоревший склад Wildberries в Шушарах не успели застраховать.