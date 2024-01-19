РБК: сгоревший склад Wildberries в Шушарах не успели застраховать

Здание вспыхнувшего на минувших выходных склада маркетплейса Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом не было застраховано, передает РБК со ссылкой на два источника на страховом рынке.

Напомним, в Шушарах под Петербургом 13 января рано утром вспыхнул склад маркетплейса Wildberries. Возгорание с максимальным рангом сложности на 50 ты квадратных метров удалось локализовать лишь спустя шесть часов. Обошлось без пострадавших. Правоохранителями рассматриваются несколько версий возникновения ЧП: аварийная работа электросети, а также занесение источника огня извне.

«Компания обсуждала заключение страхового договора с одной из крупных страховых компаний незадолго до пожара, но до подписания дело так и не дошло», — пояснил один из собеседников журналистов.

Другой источник добавил ,что застрахован был только товар на складе маркетплейса, а на само здание страховку оформить не успели.

Ранее стало известно, что во время пожара на складе Wildberries под Петербургом пострадала 22-летняя девушка.