Избивших мужчину в Шатуре полицейских уволят из органов

Все произошло в Шатуре. Об инциденте в ведомстве узнали после мониторинга информации в СМИ и Сети. Была найдена видеозапись, на которой запечатлено, как двое сотрудников правоохранительных органов наносят побои мужчине.

По словам Татьяны Петровой, данные сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание, а их руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

На кадрах, которые ранее опубликовала «База», видно, как двое полицейских избивают мужчину, который лежит на асфальте возле подъезда. Рядом припаркован служебный автомобиль сотрудников правоохранительных органов. Очевидцы рассказали, что пострадавший еще долго не мог прийти в себя, после чего заполз в подъезд.