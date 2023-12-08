Издание Forbes отметило отсутствие техники в новых механизированных бригадах ВСУ

Подразделения, которые формируются сейчас, не получают технику. В лучшем случае, им выдадут устаревшие образцы советского выпуска.

Эксперт Дэвид Экс, который сотрудничает с изданием, рассмотрел фото новых подразделений украинской армии. В ней сейчас формируют механизированные бригады с номерами со 150-го по 154-й. Аналитик обратил внимание, что ни на одном фото не заметно бронетехники. Кое-где проявляется старая боевая машина пехоты, но и она, скорее всего, относится к учебной матчасти.

«Ни на одном из фото не видно техники бригад. Старенькая БМП-1 появляется на фотографиях, но она, вероятно, принадлежит учебной части», - подчеркнул он.

Без этой техники механизированные подразделения превращаются в обычную пехоту, причем легкого типа. По предположению Экса, новым соединениям не дают технику, поставляемую Западом. Командование боится, что она очень быстро погибнет на фронте. В итоге формирующиеся части получат либо устаревшую бронетехнику советского производства, либо вообще грузовики. Это серьезно снизит их боевые возможности.