Изнасилование в салоне связи: как 17-летняя сотрудница добилась приговора для начальника

В Екатеринбурге суд вынес приговор 32-летнему мужчине, признанному виновным в изнасиловании несовершеннолетней сотрудницы прямо на рабочем месте. Как сообщает в Telegram-канале E1.ru, преступление было совершено осенью прошлого года в салоне сотовой связи в разгар рабочего дня.