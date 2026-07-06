Изнасилование в салоне связи: как 17-летняя сотрудница добилась приговора для начальника
E1.ru: в Екатеринбурге осудили мужчину за изнасилование 17-летней подчиненной
В Екатеринбурге суд вынес приговор 32-летнему мужчине, признанному виновным в изнасиловании несовершеннолетней сотрудницы прямо на рабочем месте. Как сообщает в Telegram-канале E1.ru, преступление было совершено осенью прошлого года в салоне сотовой связи в разгар рабочего дня.
По данным канала, после случившегося начальник пытался заставить 17-летнюю девушку молчать, однако она рассказала о произошедшем руководству. Суд приговорил мужчину к десяти годам лишения свободы.