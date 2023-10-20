Израиль отказался участвовать в каирском саммите по Газе

Израиль не примет участия в каирском саммите, на котором 21 октября будет обсуждаться палестино-израильский конфликт, сообщает газета Haaretz.

Об этом изданию с уверенностью заявили израильские политики.

Участие в каирском «саммите мира» уже подтвердили более 30 стран. В столицу Египта приедут генсек ООН Антониу Гутерреш, лидеры большинства арабских стран, Турции, Греции и Италии. Также приглашения отправлены членам Совбеза ООН.

7 октября группировка ХАМАС с территории сектора Газы нанесла мощный ракетный удар. Израиль ответил массированными бомбардировками Газы. Число жертв конфликта с обеих сторон к сегодняшнему дню превысило 5 тысяч человек.