Израиль отказался участвовать в каирском саммите по Газе
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Израиль не примет участия в каирском саммите, на котором 21 октября будет обсуждаться палестино-израильский конфликт, сообщает газета Haaretz.
Об этом изданию с уверенностью заявили израильские политики.
Участие в каирском «саммите мира» уже подтвердили более 30 стран. В столицу Египта приедут генсек ООН Антониу Гутерреш, лидеры большинства арабских стран, Турции, Греции и Италии. Также приглашения отправлены членам Совбеза ООН.
7 октября группировка ХАМАС с территории сектора Газы нанесла мощный ракетный удар. Израиль ответил массированными бомбардировками Газы. Число жертв конфликта с обеих сторон к сегодняшнему дню превысило 5 тысяч человек.