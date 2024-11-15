Израиль разрушил сверхсекретный ядерный центр в Иране

Секретный научно-исследовательский центр ядерного оружия в иранском Парчине оказался подвержен разрушению после удара со стороны ЦАХАЛ, сообщил портал Axios, ссылаясь на свидетельства трех американских официальных лиц, а также одного действующего и одного бывшего чиновника из Израиля.

По последним данным, израильская атака, которая привела к серьезным повреждениям этого ядерного центра, произошла в конце октября.

Согласно утверждениям экс-чиновника из Тель-Авива, было уничтожено высокотехнологичное оборудование, предположительно использовавшееся для производства пластиковых взрывчатых веществ, которые окружают уран в ядерном устройстве и необходимы для его детонации.

Ранее лидер Ирана Хаменеи пригрозил сокрушительным ударом по Израилю и США. В своих прошлых высказываниях Хаменеи подчеркнул, что Израиль совершил стратегическую ошибку, нанеся удар по территории Ирана, и пообещал продемонстрировать мощь своей страны в ответ на агрессию.