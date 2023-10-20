Израиль собирается заблокировать телеканал «Аль-Джазира»

Власти Израиля заблокируют на территории страны катарский телеканал «Аль-Джазира». Об этом сообщил корреспондент израильской государственной телекомпании Kan Амихай Штайн в соцсетях.

В Тель-Авиве телеканал обвиняют в распространении фейков. В частности, «Аль-Джазиру» собираются забанить за утверждения, что это Армия обороны Израиля нанесла удар по госпиталю в секторе Газа.

Ранее правительство Израиля утвердило чрезвычайные правила, позволяющие оперативно закрывать неугодные вещательные компании.