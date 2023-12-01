Израиль вновь начал боевые действия в секторе Газа
Фото: [© Ахмет Абед/РИА Новости]
Несмотря на все заявления, обе стороны конфликта не продлили перемирие.
Армия обороны Израиля сообщила, что боевые действия против ХАМАС возобновлены. Ее представители опубликовали эту информацию в своем официальном микроблоге.
«ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, открыл огонь в сторону израильской территории», - привели они обоснование такому шагу.
Срок заключенного перемирия истек сегодня утром. До этого пресса сообщала о возможном продлении прекращения огня, но ни одна из сторон так и стала заявлять о дальнейшем перемирии.