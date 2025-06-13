Израиль загнал иранских командиров в смертельную ловушку

Израильские спецслужбы применили хитрую тактику для уничтожения высшего командования иранских ВВС, сообщает Fox News. По данным обозревателей, ЦАХАЛ заманил противника в ловушку перед ударом.

Согласно источнику канала в силовых структурах, операция включала специальные мероприятия по заманиванию иранских командиров в подземный бункер, который затем был уничтожен высокоточным ударом.

Операция Восходящий лев, проведенная в ночь на 13 июня, превзошла ожидания израильского командования по эффективности. Среди подтвержденных потерь Ирана — начальник Генштаба Мохаммад Багери, командующий КСИР Хоссейн Салами и глава ВКС КСИР Али Хаджизаде. Всего ликвидировано не менее 20 высокопоставленных военных.

Ранее сообщалось, что власти Ирана экстренно вышли на связь с США на фоне ударов Израиля.