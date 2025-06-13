Власти Ирана экстренно вышли на связь с США на фоне ударов Израиля

Президент США Дональд Трамп заявил в беседе с NBC, что представители иранского руководства якобы выходят с ним на контакт с просьбой возобновить переговоры по ядерной программе.

Тегеран, как предполагают в СМИ, ищет пути деэскалации после израильских ударов. Частично это подтверждается последними действиями Тегерана. По словам Дональда Трампа, власти Ирана звонят ему и запрашивают переговоры, в том числе по возобновлению ядерной сделки.

При этом республиканец отметил, что группа переговорщиков почти не изменилась, разве что некоторые погибли в ходе атак. Вероятно, речь идет про ликвидированных иранских военных и ученых.

Напомним, что 13 июня Тегеран грозил местью израильской армии, но теперь, по словам Трампа, иранские власти демонстрируют гибкость. Пока запал обострений не стихает, а постпред при ООН отметил, что не знает, когда кончится военная операция ЦАХАЛ.

Ранее сообщалось, что ядерный объект Ирана подвергся новой атаке со стороны Израиля.