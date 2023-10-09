Израильская армия накрыла своими ударами пятьсот объектов в секторе Газа за одну ночь

Налеты производились с помощью как авиации, так и артиллерии. Для этого в воздух были подняты самолеты и вертолеты израильских ВВС.

«Нанесли удары по более чем 500 террористическим объектам ХАМАС и «Исламского джихада» в секторе Газа», - сообщили представители ЦАХАЛ.

Их слова привели РИА Новости. Обстрелам подверглись 7 командных центров ХАМАС, командный центр «Исламского джихада», а также здание, в котором собирались представители командования военно-морских сил ХАМАС. Израильские военные пообещали, что и впредь будут продолжать бить по сектору Газа.