Израильская армия насчитала 600 своих погибших военных за время проведения сухопутной операции

В армии Израиля погиб еще один военнослужащий, и, по официальным данным, количество погибших солдат с момента старта наземной операции в секторе Газа возросло до шестисот человек.

«Армия сообщила о смерти 20-летнего солдата Надава Коэна и обновило общее число погибших до 600», - сообщили журналисты.

Конфликт на Ближнем Востоке начался 7 октября, когда движение ХАМАС атаковало ряд израильских объектов и населенных пунктов. В ответ ЦАХАЛ начал проводить операцию «Железные мечи» по разгрому боевиков на территории сектора Газа.

Ранее американский парламентарий Тим Уолберг призвал нанести ядерный удар по сектору Газа. Он считает, что по арабам надо бить так же, как в свое время ударили по японцам в Хиросиме и Нагасаки.