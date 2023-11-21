Израильская армия назвала свои потери с самого начала текущего конфликта

Совсем недавно израильтяне потеряли двух своих военных во время боев на севере сектора Газа. За все время проведения сухопутной операции в Газе израильская армия понесла потери в размере 68 погибших военнослужащих.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заявление армейской пресс-службы. На протяжении всего конфликта, который начался 7 октября, потери заметно выше. Они достигают 380 убитых солдат и офицеров. Нападение ХАМАС застало воинские части врасплох, поэтому они сразу же понесли большие потери.