Израильская армия отчиталась о захвате позиции ХАМАС в Джебалии после десятичасового боя

Укрепленную позицию, названную «Форпост-17», штурмовали подразделения израильской бригады «Нахаль». Данная позиция располагается на западе Джебалии.

«Солдаты завершили захват позиции после 10 часов боев, в ходе которых они ликвидировали террористов», - заявила пресс-служба Армия обороны Израиля.

Ее слова привело ТАСС. Представители ЦАХАЛ также указали, что по итогам боя было захвачено много оружия, а также были обнаружены шахты и туннели, при помощи которых боевики спокойно передвигались по территории. Одна из шахт была расположена рядом с детским садиком.