Израильская армия предложила сотни тысяч долларов в награду за информацию о лидерах ХАМАС

ЦАХАЛ в качестве вознаграждения предложил сотни тысяч долларов любому человеку, который даст точную информацию о нахождении представителей командного крыла ХАМАС. Листовки с указанием имен и расценок уже напечатаны, и их фото стали распространяться в социальных сетях.

«400 тысяч долларов за информацию о лидере ХАМАС в Газе Синваре, 300 тысяч долларов за информацию о его брате Муххамеде Синваре, который командует южным соединением террористической группировки», - говорится в этих листовках.

Текст привела газета Times of Israel. За сведения о Мохаммеде Дейфе, командире военного крыла, заплатят 100 тысяч долларов. В каждой листовке указан номер телефона для связи, а также контакты в одном из мессенджеров. Все эти листовки якобы были напечатаны израильской армией, которая решила обратиться к такому способу борьбы с противником.