Израильская армия сделает операции на юге сектора Газа интенсивнее
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По словам министра обороны Израиля Йоава Галанта, ЦАХАЛ расширит операции в районе города Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщает The Times of Israel.
Он отметил, что это станет продолжаться, пока не будут достигнуты цели.
По мнению Галанта, это поражение ХАМАС и возвращение израильских заложников домой.
Напомним, что после нападения радикальной группировки ХАМАС на Израиль в октябре минувшего года израильские военные начали операцию против ХАМАС.