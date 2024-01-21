Израильская армия сделает операции на юге сектора Газа интенсивнее

По словам министра обороны Израиля Йоава Галанта, ЦАХАЛ расширит операции в районе города Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщает The Times of Israel.

Он отметил, что это станет продолжаться, пока не будут достигнуты цели.

По мнению Галанта, это поражение ХАМАС и возвращение израильских заложников домой.

Напомним, что после нападения радикальной группировки ХАМАС на Израиль в октябре минувшего года израильские военные начали операцию против ХАМАС.