Израильская армия сообщила о проникновении на территорию страны лиц со стороны Ливана
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Израильские военные отметили, что на территорию страны проникло несколько лиц со стороны Ливана, передает The Times of Israel.
Речь идет о районах, в которых находятся бойцы ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля).
Жителям населенных пунктов, расположенных близ границы с Ливаном, предписано закрыться в своих домах.
Ранее шиитская группировка «Хезболла» в Ливане заявила, что она не будет вмешиваться в боестолкновения между израильской армией и ХАМАС, если Израиль не будет угрожать территории Ливана.