Израильская армия сообщила о проникновении на территорию страны лиц со стороны Ливана

Израильские военные отметили, что на территорию страны проникло несколько лиц со стороны Ливана, передает The Times of Israel.

Речь идет о районах, в которых находятся бойцы ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля).

Жителям населенных пунктов, расположенных близ границы с Ливаном, предписано закрыться в своих домах.

Ранее шиитская группировка «Хезболла» в Ливане заявила, что она не будет вмешиваться в боестолкновения между израильской армией и ХАМАС, если Израиль не будет угрожать территории Ливана.