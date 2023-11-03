Израильская армия вошла в Газу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила окружение Газы и ведет бои в самом городе, сообщает The Hill.

Начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что израильские войска сражаются «лицом к лицу» с боевиками ХАМАС в центре Газы. Он подчеркнул, что операция в условиях городской местности требует от солдат большого профессионализма и мужества.

Издание отмечает, что для достижения полного успеха израильской армии придется сражаться за каждый дом. Особую опасность для ЦАХАЛ представляет сеть заминированных туннелей под городом.

Официально правительство Израиля так и не заявило о полноценной наземной операции в Газе, которая фактически проводится. Вместо этого говорилось о «расширении» боевых действий в анклаве.