Израильская армия завязала бои за город Наблус

ЦАХАЛ вторгся в населенный пункт, который находится на западном берегу реки Иордан. За него сейчас идут бои с палестинцами.

Наблус находится в Палестинской автономии, его отделяет от сектора Газа порядка сотни километров. Несмотря на это, израильтяне вошли в него и пытаются установить там свой контроль.

«Израильские силы ворвались в город Наблус... Идут вооруженные столкновения», - заявил по этому поводу палестинский портал Quds.

Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке начался трое суток назад. Сначала ХАМАС обстрелял территорию Израиля ракетами, затем в эту страну вторглось большое количество боевиков. Израильские власти уже пообещали, что дадут очень жестокий ответ на такое вторжение.