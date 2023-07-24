Израильская полиция применила водометы против протестующих в Иерусалиме

Продолжаются массовые протесты против реорганизации судебной системы. По новым правилам, полномочия Верховного суда будут заметно ограничены, а исполнительные власти смогут влиять на выбор судей.

Манифестанты после некоторого перерыва вновь возобновили свои акции. Это произошло около недели назад. Теперь они вышли к Кнессету, парламенту страны, и устроили демонстрацию протеста. Люди сели прямо на асфальт на подходах к зданию. Они размахивают национальными флагами и дудят в дудки. Об этом рассказала телерадиокомпания Kan. Манифестантов поливают из водометов, вынуждая разойтись, но они остаются на месте.

Несмотря на все протесты, правительство во главе с Беньямином Нетаньяху полно решимости провести судебную реформу. Кнессет уже обсудил и принял в первом чтении один из законов, входящих в общий пакет.