Израильские танки обстреляли индонезийскую больницу в секторе Газа

Из-за инцидента на севере сектора есть убитые и раненые среди гражданских лиц. Они отмечены как среди медицинского персонала, так и среди пациентов этого учреждения.

О чрезвычайном происшествии на этой территории и очередных погибших сообщил арабский телеканал Al Jazeera.

«Расположились вокруг индонезийской больницы и открыли огонь по зданию», - так журналисты охарактеризовали действия танков ЦАХАЛ.

Они утверждают, что из-за обстрела из танковых орудий погибли представители медперсонала больницы. Также жертвы есть и среди тех, кто обратился в данное учреждение за медицинской помощью.