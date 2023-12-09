Израильские удары по сектору Газа привели к гибели 310 палестинцев за сутки

По статистике, более чем две трети гибнущих в Газе людей – это женщины и дети.

Катарский телевизионный канал Al Jazeera со ссылкой на данные Организации Объединенных Наций сообщил, что за 24 часа с четверга на пятницу в секторе Газа погибло как минимум 310 палестинцев. Смерть им причинили обстрелы со стороны израильской армии. Она за эти сутки наносила воздушные удары, вела огонь по Газе как с суши, так и с моря.

Помимо этого появились данные, что с 7 октября, то есть с момента начала конфликта между Израилем и ХАМАС, в Газе погибло почти 17,5 тысяч человек. Примерно 70% из них составляют дети и женщины.