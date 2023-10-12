Израильские власти официально запретили лечить боевиков ХАМАС в государственных больницах

Приказ о запрете на излечение и оказание первой помощи палестинским боевикам отдал министр здравоохранения Моше Арбель.

Он назвал наступившие времена очень трудными, и они якобы не позволяют оказывать помощь тем, кто наносит вред израильским военным и мирным жителям.

«Система здравоохранения должна полностью сосредоточиться на лечении жертв преступной расправы, солдат Армии обороны Израиля», - указал Арбель.

Его слова привело издание The Jerusalem Post. Он добавил, что пока находится на посту министра, боевикам ХАМАС не будут оказывать помощь в государственных медицинских учреждениях по всему Израилю.