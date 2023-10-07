Израильские власти отменили занятия в школах в ряде районов

Школьники Израиля с завтрашнего дня перестанут посещать учебные заведения из-за отмены уроков. Такой порядок действий введен в центре и на юге страны.

Об этом сообщила газета Times of Israel. Это решение было принято на фоне массовых ракетных со стороны сектора Газа, а также вторжения неизвестного количества боевиков.

«Армия обороны Израиля объявляет об отмене занятий в школах в центральной и южной частях Израиля», - написали журналисты.

Данное решение коснется порядка миллиона детей. Они перестанут посещать занятия, чтобы не подвергать себя риску из-за начала боевых действий.