Израильские военные уничтожили авиаударами свыше 500 объектов ХАМАС в секторе Газа

В итоге непрерывных авиационных ударов израильской армии удалось уничтожить свыше 500 объектов ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что уничтоженными оказались жилые дома, инфраструктура, жилые комплексы и прочее.

Добавляется, что атаке подверглись и пытающиеся проникнуть на территорию страны представители ХАМАС.

Уточняется, что в итоге были уничтожены несколько сотен диверсантов.

Напомним, что вчера на Израиль со стороны сектора Газа была совершена ракетная атака, в результате которой более 600 человек погибли.