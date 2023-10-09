Израильские войска восстановили контроль над всеми городами на границе с сектором Газа

Армия Израиля восстановила контроль над всеми населенными пунктами на границе с сектором Газа, сообщает The Times of Israel со ссылкой на военных.

Отмечается, что в настоящее время боевые действия не ведутся ни в одном из городов, а за последние часы было лишь несколько единичных столкновений между израильскими войсками и палестинцами.

В субботу Израиль подвергся мощнейшей ракетной атаке со стороны группировки ХАМАС из сектора Газа. Всего было выпущено более 4,4 тысячи ракет. В ответ армия Израиля начала операцию «Железные мечи».

По данным Reuters, в результате нападения ХАМАС погибло около 700 человек. Минздрав Палестины сообщил о 493 погибших в секторе Газа, более 2750 человек получили ранения.