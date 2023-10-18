Израильский министр предложил слать в сектор Газа сотни тонн взрывчатки вместо гуманитарной помощи

Итамар Бен-Гвир, министр национальной безопасности, высказался насчет отправки гуманитарной помощи жителям сектора Газа. По его мнению, этого делать в данный момент не надо.

«Пока ХАМАС не освободит удерживаемых заложников, единственное, что должно быть отправлено в Газу, - это сотни тонн взрывчатки от военно-воздушных сил», - заявил он.

Эти слова были опубликованы на интернет-портале Ynet. Они появились там вскоре после известий об атаке израильской армией гражданской больницы, где погибло порядка пятисот человек.

Ранее ряд государств отказались поддержать в ООН инициативу России по поводу прекращения огня на Ближнем Востоке. Предложение от РФ не набрало нужного количества голосов