Израильтяне избили обладателя «Оскара» на Западном берегу реки Иордан

Агентство AP News сообщило , что около 20 израильских поселенцев совершили агрессивные действия против палестинцев в поселении Сусия, находящемся на Западном берегу реки Иордан. Трое пострадавших палестинцев, включая Хамдана Баллала, создателя документальной киноленты «Другой земли нет», были вынуждены обратиться за медицинской помощью на ближайшую военную базу.

Израильская армия заявила, что в ночь на 25 марта между палестинцами и израильтянами произошло столкновение, в ходе которого обе стороны применяли камни в качестве оружия.

По словам Адра Базеля, знакомого с палестинским режиссером, нападения на них участились после их возвращения с церемонии вручения премии «Оскар».

Напомним, что документальный фильм «Другой земли нет» был удостоен премии «Оскар» в текущем году в номинации «Лучший документальный фильм». В центре сюжета — борьба жителей района Масафер-Ятта против сноса их поселения израильской армией.

Ранее сообщалось, что звезду «Спасателей Малибу» Памелу Бах нашли мертвой в собственном доме.