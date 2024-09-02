Из приграничных районов Курской области за сутки эвакуировали 248 человек, сообщили в телеграм-канале МЧС России.

«В рамках правового режима КТО (контртеррористической операции) жителей приграничья отселяют в безопасные районы», — пояснили в ведомстве.

Также уточняется, что в настоящее время в 55 пунктах временного размещения, расположенных в регионе, находятся около 7 тыс. человек.

Помимо этого, еще 11,6 тыс. граждан Российской Федерации были временно размещены в других областях страны.

Их безопасность и благополучие также находятся в центре внимания властей: организуется транспортировка, размещение и обеспечение всеми необходимыми условиями для временного проживания.

С 6 августа в Курской области продолжаются боевые действия с украинскими силами. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции. О судьбе жителей, остающихся на территориях, контролируемых Вооруженными силами Украины, на данный момент информации нет.

Российские власти выражают надежду на то, что в ближайшее время удастся получить сведения о состоянии этих людей и организовать их безопасное перемещение в районы, находящиеся под контролем российских сил.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ освободили Скучное в ДНР.