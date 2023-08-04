Известного российского производителя водки внесли в список террористов

Теперь Росфинмониторинг внес предпринимателя в список лиц, которые причастны к терроризму либо экстремистской деятельности. Судя по всему, это было сделано из-за тесных связей между Беспаловым и Евгением Черняком, украинским миллиардером и владельцем компании Global Spirits. Украинец уже был ранее обвинен в финансировании ВСУ, а также в помощи в проведении терактов.

Данное решение было обнародовано на сайте Росфинмониторинга. На данный момент Александр Беспалов содержится в следственном изоляторе. Он подозревается в передаче крупной взятки.