Известную актрису задержали вместе с мужем в центре Москвы

У них при проверке машины был обнаружен пакетик с белым порошком. Правоохранители подозревают, что это наркотик.

Кристина Бабушкина стала популярной среди массового зрителя после исполнения роли Валентины в сериале «Беспринципные». Но это не избавило ее от внимания со стороны полиции. Автомобиль, в котором находились она и ее муж, был остановлен на Коровьем валу для проверки документов. При этом в машине обнаружили возможное наркотическое средство.

Сведения об этом появились в социальных сетях. Обоих задержанных отправили на медицинское освидетельствование. Пакетик с порошком направлен на экспертизу, где будет точно установлено – наркотик это, или нет.