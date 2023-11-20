Известную украинскую певицу объявили в розыск в России

Победительница конкурса «Евровидение-2016» Сусана Джамаладинова, более известная под псевдонимом Джамала, была объявлена в розыск министерством внутренних дел РФ.

Это следует из базы розыска российского ведомства. Внимание на появление новой записи в ней обратили журналисты ТАСС.

«Джамаладинова Сусана Алимовна разыскивается по статье УК РФ», - гласит новая строка.

По какой именно статье и за какие нарушения законов разыскивается популярная исполнительница, в базе не указано. Правоохранительные органы прокомментировали эту запись и допустили, что розыск связан с распространением Джамалой фейков о ВС РФ.