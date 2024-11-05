Известный барабанщик-сатанист Состин, который сражался на стороне ВСУ, ликвидирован в зоне СВО

«Один из лучших ударников Украины, посол кайфа на Земле, часть истории украинского блэк-метала и группы SOOM — Коля Amorth — на щите. Это было дикое путешествие», — прокомментировал гибель музыканта основатель групп Soom и «Пращур» Алексей Ковалев.