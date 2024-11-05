Известный барабанщик-сатанист Состин, который сражался на стороне ВСУ, ликвидирован в зоне СВО
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Российские военные на покровском направлении нейтрализовали Николая Amorth Состина, знаменитого барабанщика-сатаниста. Об этом стало известно из телеграм-канала «Военкоры Русской Весны» («РВ»).
«Один из лучших ударников Украины, посол кайфа на Земле, часть истории украинского блэк-метала и группы SOOM — Коля Amorth — на щите. Это было дикое путешествие», — прокомментировал гибель музыканта основатель групп Soom и «Пращур» Алексей Ковалев.
Вокалист группы «Заводи» Дмитрий Самсонов подчеркнул, что погибший сделал значительный вклад в развитие украинского блэк-метала.
Ранее сообщалось, что ВС РФ предприняли наступательные действия на краснолиманском направлении, благодаря этому в «котел» попало значительное число бойцов ВСУ.