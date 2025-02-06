Известный бард из Екатеринбурга Стройкин выпал из окна во время обыска

Известный бард из Екатеринбурга Вадим Стройкин выпал из окна в Санкт-Петербурге во время обыска в своей квартире. 58-летний музыкант скончался на месте происшествия, сообщил телеграм-канал Mash.

По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов пришли к преподавателю гитары и автору стихов, который ранее работал на радиостанции «Эхо Москвы — Екатеринбург», в рамках расследования по статье о экстремизме. В ходе обыска мужчина под предлогом, что ему нужно отойти, вышел в соседнюю комнату, быстро открыл окно и совершил роковой поступок.

Вадим родился на Урале и сам делился своей биографией в интернете: оба родителя работали на секретном предприятии, а он сам окончил Британскую школу журналистики.

Некоторое время он работал на радиостанции как автор и ведущий программы «Антология авторской песни», основал туристическую компанию «Камелот-тур», а затем полностью посвятил себя музыке, преподаванию игры на гитаре и переехал в Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что глава карельского УФАС Артур Пряхин выпал из окна своего рабочего кабинета в Петрозаводске.