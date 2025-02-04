В Петрозаводске руководитель УФАС выпал из окна и умер

Глава карельского УФАС Артур Пряхин выпал из окна своего рабочего кабинета в Петрозаводске. По предварительным данным, это рассматривается как самоубийство, сообщил телеграм-канал Mash.

По информации канала, инцидент произошел 4 февраля около полудня на набережной Варкауса. Из-за падения с высоты пятого этажа Пряхин скончался на месте происшествия.

На данный момент в управлении региональной ФАС работают следователи, которые занимаются выяснением обстоятельств, приведших к данному поступку.

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