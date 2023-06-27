Известный российский режиссер попал в больницу в результате избиения

ЧП, в ходе которого он пострадал, произошло еще вчера, 26 июня, на Варшавском шоссе. Там у него произошла ссора с неизвестными, которая затем переросла в драку.

«Режиссер получил травму головы и был госпитализирован», - сообщили в правоохранительных органах представителям ТАСС.

Они также уточнили, что из больницы о травмах сообщили в полицию уже сегодня. Сейчас устанавливаются личности всех людей, причастных к драке, а также обстоятельства конфликта.

Сергей Попов стал популярен благодаря ряду отснятых им фильмов и сериалов: «Мосгаз. Западня», «Кунгур», «Мент в законе»» и так далее.