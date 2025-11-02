Якутская певица призналась, что оклеветала супруга в домогательствах к дочери

В Якутии разгорается громкий семейный скандал с участием популярной ведущей и певицы Баирмы Батоцыреновой. Женщина публично раскаялась в том, что на эмоциях оклеветала собственного супруга, обвинив его в домогательствах к их старшей дочери.

По словам Батоцыреновой, конфликт начался с супружеской ссоры. Находясь в состоянии аффекта, она поговорила с дочерью, которая, по утверждению матери, под давлением заявила о неподобающих действиях со стороны отца. На основании этих показаний певица обратилась в психологический центр, откуда ее заявление было направлено в Следственный комитет.

«Ему грозит 20 лет тюрьмы. Я осознала ужас содеянного: он воспитывал дочь с двух лет, был ей настоящим отцом. Мы уже пытались исправить ситуацию: и я, и дочь неоднократно говорили следствию, что давали ложные показания», — пожаловалась певица.

Сейчас женщина пытается забрать заявление, но сталкивается с сопротивлением следственных органов. Она утверждает, что на нее и дочь оказывают давление, несмотря на их неоднократные попытки отказаться от первоначальных показаний и признать их ложными.

Певица подчеркнула, что ее муж невиновен, а сама она глубоко сожалеет о случившемся. В семье Батоцыреновой трое маленьких детей, а сама она беременна четвертым, что усугубляет и без того тяжелую ситуацию.

