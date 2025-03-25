Японец получит более $1,4 млн за полвека под стражей в ожидании казни

Японский суд обязал выплатить 89-летнему мужчине компенсацию, превышающую $1,4 млн. Причиной послужило его почти полувековое нахождение под стражей в ожидании исполнения смертного приговора за убийство четырех человек, произошедшее в 1966 году, передает агентство Kyodo.

По словам адвоката Ивао Хакаматы, эта сумма компенсации за уголовное преступление потенциально является рекордной в истории Японии. Запрос на компенсацию был подан в январе, после того как Хакамата был признан невиновным осенью 2024 года.

В процессе расследования убийства, совершенного 60 лет назад в префектуре Сидзуока, психическое здоровье обвиняемого серьезно пострадало из-за постоянной угрозы смертной казни. Прошение о выплате компенсации было подано его юридическим представителем.

Хакамата был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как человек, проведший самое длительное время в мире в камере смертников.

Ранее сообщалось, что в Японии задержали женщину по делу о смерти мужа на холодном балконе.