Япония выделит военную помощь шести странам

Правительство Японии планирует выделить в 2024 году не менее 5 млрд иен ($34,2 млн) военной помощи шести странам – Вьетнаму, Джибути, Индонезии, Монголии, Папуа-Новой Гвинее и Филиппинам, пишет The Asahi Shimbun.

Перечисленные страны получат системы связи, катера сторожевой охраны, оборудование для морских портов.

Как подчеркивает издание, пятеро из этих стран имеют важное геополитическое значение для Японии. Токио рассматривает их как фактор сдерживания Китая.

Что касается восточноафриканской страны Джибути, то там расположена база японских ВМС.