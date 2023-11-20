Японская компания завершила третий этап сброса радиоактивной воды с «Фукусимы-1»

Четвертый этап сброса стартует только в следующем году.

Tokyo Electric Power является оператором атомной электростанции, который проводит все необходимые работы. Она завершила сброс в океан 7,8 тысяч тонн воды, ранее находившейся в подземельях и резервуарах АЭС. Сброс проводился небольшими партиями, не более 500 тонн ежесуточно. Ранее эта вода использовалась для охлаждения реакторов после аварии.

Об этом сообщило ТАСС. Никаких чрезвычайных происшествий на протяжении всего этапа отмечено не было. В районе места сброса не наблюдалось повышенного содержания трития в океанской воде.