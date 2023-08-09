Японский премьер обвинил Россию в угрозе ядерным оружием в годовщину атомной бомбардировки

Он также заявил, что именно РФ раскалывает мир на части, отказываясь от ядерного разоружения.

Фумио Кисида выступил с видеообращением на церемонии, которая была посвящена 78-й годовщине трагедии в Нагасаки. Он ни разу не упомянул Соединенные Штаты в связи с применением атомной бомбы, зато указал, что Россия угрожает миру своим оружием.

«На фоне ядерных угроз со стороны России путь к миру без ядерного оружия становится еще тяжелее», - сообщил он.

Премьер-министр Японии заверил, что возглавляемая им страна будет действовать на основе трех безъядерных принципов, которые гласят: не иметь у себя ядерное оружие, не производить его на своей территории и не ввозить со стороны. Он также пообещал, что японское правительство будет прилагать усилия, чтобы никто в мире не имел таких вооружений.