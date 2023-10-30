Юная жительница Петрозаводска выжила после падения с большой высоты
Фото: [© Кирилл Каллиников/РИА Новости]
Тринадцатилетний ребенок получил тяжелые травмы, но остался жив после того, как выпал с 10-го либо 11-го этажа.
Об этом сообщил Михаил Охлопков, глава министерства здравоохранения Карелии. По его утверждению, пострадавшую оперативно забрала и доставила в медучреждение бригада скорой помощи.
«Жительница Карелии доставлена в учреждение. Со слов бригады СМП, выпала с 10-11-го этажа», - написал он в своем микроблоге.
Девочка сейчас находится в тяжелом состоянии. Ее поместили в больницу скорой медицинской помощи, врачи борются за ее жизнь.