Юная жительница Петрозаводска выжила после падения с большой высоты

Тринадцатилетний ребенок получил тяжелые травмы, но остался жив после того, как выпал с 10-го либо 11-го этажа.

Об этом сообщил Михаил Охлопков, глава министерства здравоохранения Карелии. По его утверждению, пострадавшую оперативно забрала и доставила в медучреждение бригада скорой помощи.

«Жительница Карелии доставлена в учреждение. Со слов бригады СМП, выпала с 10-11-го этажа», - написал он в своем микроблоге.

Девочка сейчас находится в тяжелом состоянии. Ее поместили в больницу скорой медицинской помощи, врачи борются за ее жизнь.