Юноша попал под колеса электрички на станции «Куровская» в Подмосковье

Электричка сбила юношу на железнодорожной станции «Куровская» в Подмосковье, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

ЧП произошло накануне. По предварительным данным, молодой человек переходил пути вне зоны пешеходного перехода. Также юноша не снял капюшон, поэтому не обратил внимание на приближающийся электропоезд.

Уточняется, что несовершеннолетний выжил, но получил травмы. Пострадавшего госпитализировали.

Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Все обстоятельства случившегося будут установлены в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что электричка сбила мужчину на станции «Электроугли» в Богородском округе.