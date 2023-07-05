Юный житель Хабаровского края скончался в результате укуса клеща

Подросток заразился энцефалитом, и это стало для него фатальным.

Мальчик не был привит соответствующей сывороткой, что привело к трагедии. Укусы клещей – довольно частая вещь в данном регионе, сообщает местное управление Роспотребнадзора. Только в этом году укусы клещей были диагностированы у 5766 местных жителей, причем 1692 из них – это дети. Но умерший в результате заболеваний, переносимых клещами, стал первым в текущем году.

«Зарегистрирован случай заболевания весенне-летним клещевым энцефалитом. Заболевание привело к летальному исходу», - заявило об этом ведомство.

Это заявление привели РИА Новости. Трагедия произошла в городе Амурске. Тем не менее, половина всех случаев укуса клещей в регионе регистрируется в столице края, Хабаровске.