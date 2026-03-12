Юридический парадокс: экономист раскрыл, почему воры в погонах остаются при деньгах

Экономист Михаил Хазин в эфире радио Sputnik заострил внимание на юридическом парадоксе, который сводит на нет борьбу с коррупцией в России. По его словам, по закону у чиновника, уличенного в воровстве, нельзя просто так забрать нажитое непосильным трудом — конфисковать можно лишь ту сумму, вина по которой доказана до копейки, а это в таких делах редкость.

Хазин описал типичный сценарий: чиновник получает реальный срок, скажем, восемь лет. Но с учетом домашнего ареста на стадии следствия и стандартных правил об условно-досрочном освобождении реально за решеткой он проводит полтора-два года. А дальше — картина маслом: выходит на свободу, садится в самолет и улетает к теплым морям, ведь деньги-то у него остались. Они не конфискованы, они лежат где-то в надежном месте.

По его словам, самое обидное, что система самовоспроизводится. На освободившееся кресло тут же назначают племянника, двоюродного брата или иного доверенного человека. Круг замыкается, и механизм продолжает работать с новым действующим лицом, но по старой схеме.

Эксперт резюмировал, что в итоге получается, что наказание за коррупцию — это всего лишь небольшая командировка с последующим возвращением к роскошной жизни. Пока закон позволяет сохранять незаконно нажитое, а кадровая политика держится на родственных связях, победить это явление административными методами вряд ли удастся. Нужны либо тотальная конфискация, либо полная смена принципов подбора кадров, но ни того, ни другого пока не наблюдается.

