Цена прогресса: ИИ сокращает рабочие места в профессиях, требующих анализа

Наблюдаемый сегодня повсеместный приход искусственного интеллекта все чаще ставит вопрос о будущем целого ряда профессий. Эксперты указывают на то, что автоматизация затронула уже не только производственные линии, но и сферы, требующие аналитических способностей. Ярким примером такой трансформации, как отметил в эфире радио Sputnik экономист Михаил Хазин, стала область оценки страховых рисков.

По его словам, суть произошедших изменений заключается в коренном пересмотре самого рабочего процесса. Ранее специалисту-оценщику требовалось вручную изучать обширные массивы информации — от статистики аварийности до индивидуальных параметров клиента — чтобы вывести итоговую стоимость полиса. Это была кропотливая работа, где человеческий фактор и опыт играли ключевую роль. Теперь же алгоритмы машинного обучения способны проанализировать несоизмеримо большие объемы данных с гораздо более высокой скоростью и точностью, выявляя сложные, неочевидные для человека закономерности.

Экономист добавил, что неизбежным следствием этой технологической революции становится постепенное вытеснение людей с их рабочих мест. Там, где раньше требовался целый отдел аналитиков, теперь может справляться одна программная платформа, требующая лишь технического контроля. Это приводит к оптимизации штата и снижению операционных расходов для компаний, но одновременно формирует вызов для рынка труда, заставляя сотни тысяч специалистов по всему миру задуматься о переквалификации.

По его мнению, итогом развития данной тенденции становится фундаментальное изменение ландшафта профессии. По словам Хазина, искусственный интеллект уже сегодня справляется с задачей оценки рисков гораздо лучше человека. Это не просто модернизация инструмента, а полноценный переход к новой парадигме, где за алгоритмами закрепляются задачи сложного анализа, а роль человека смещается в сторону стратегического управления и контроля за работой самих систем.

